Bak Langit dan Bumi, Buruh Jogja Bandingkan UMR dan Tunjangan Anggota DPRD

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Buruh di Yogyakarta menyoroti tunjangan yang didapatkan anggota DPR Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2019, anggota DPRD hingga ketua berhak memperoleh tunjangan perumahan.

Tunjangan perumahan untuk anggota mencapai Rp 20.600.000, sementara untuk ketua dan wakil ketua masing-masing mendapat tunjangan sebesar Rp 27.500.000 dan Rp 22.900.000.

Selain itu, anggota DPRD DIY juga mendapatkan tunjangan transportasi dengan nominal yang bervariasi.

Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan tunjangan yang diperoleh anggota DPRD DIY kontras dengan upah buruh Jogja.

"Angka ini kontras dengan kenyataan hidup buruh dan pekerja di DIY yang mayoritas hanya mengandalkan upah minimum yang berada di kisaran Rp 2 jutaan," kata Ade, Selasa (9/9).

Ia menilai terjadi ketidakadilan distribusi anggaran publik karena pejabat menikmati fasilitas mewah, sementara rakyat sulit membeli rumah.

"Ketimpangan ini dapat merusak legitimasi politik DPRD, lembaga yang seharusnya menjadi corong rakyat," katanya.