JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 11 September 2025

Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 11 September 2025

Kamis, 11 September 2025 – 07:09 WIB
Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 11 September 2025 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik Jogja hari ini. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (11/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Baca Juga:

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Srimpi Karangmojo, Coyudan Ngipak, Munggur Ngipak, Dn. Karangturi Ngipak, Dn. Sokokerep Semanu, Karangayu Kelor

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Serpeng Pacarejo, Piyuyon, Mojojerit

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD
Lokasi Pekerjaan : Mertosanan, Condrowangsan, Potorono, Mayungan, Salakan, Kranginan, Jl. Pleret, balong, Jambidan, Banjardadap, Wirokerten, Pungkuran, Pr Puri Sakinah, dan sekitarnya

Baca Juga:

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : LKI Sabdodadi Bantul, Manding Serut, Kadibeso, Bakulan, Sawahan, Bayuran, Sumber Agung & Wilayah Sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan relokasi jaringan
Lokasi Pekerjaan : KEMBARAN, GONJEN, BRAJAN, PR BRAJAN, PR. PONDOK PERMAI TAMANTIRTO 2, TEMPURAN, PT.IGP dan sekitarnya

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Kamis, 11 September 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini jadwal pemadaman listrik pemadaman listrik sleman Pemadaman listrik jogja jadwal pemadaman listrik hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU