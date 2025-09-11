Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 11 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (11/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Srimpi Karangmojo, Coyudan Ngipak, Munggur Ngipak, Dn. Karangturi Ngipak, Dn. Sokokerep Semanu, Karangayu Kelor

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Serpeng Pacarejo, Piyuyon, Mojojerit



Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD

Lokasi Pekerjaan : Mertosanan, Condrowangsan, Potorono, Mayungan, Salakan, Kranginan, Jl. Pleret, balong, Jambidan, Banjardadap, Wirokerten, Pungkuran, Pr Puri Sakinah, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : LKI Sabdodadi Bantul, Manding Serut, Kadibeso, Bakulan, Sawahan, Bayuran, Sumber Agung & Wilayah Sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan relokasi jaringan

Lokasi Pekerjaan : KEMBARAN, GONJEN, BRAJAN, PR BRAJAN, PR. PONDOK PERMAI TAMANTIRTO 2, TEMPURAN, PT.IGP dan sekitarnya