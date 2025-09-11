Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 11 September 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (11/9).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Srimpi Karangmojo, Coyudan Ngipak, Munggur Ngipak, Dn. Karangturi Ngipak, Dn. Sokokerep Semanu, Karangayu Kelor
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Serpeng Pacarejo, Piyuyon, Mojojerit
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD
Lokasi Pekerjaan : Mertosanan, Condrowangsan, Potorono, Mayungan, Salakan, Kranginan, Jl. Pleret, balong, Jambidan, Banjardadap, Wirokerten, Pungkuran, Pr Puri Sakinah, dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : LKI Sabdodadi Bantul, Manding Serut, Kadibeso, Bakulan, Sawahan, Bayuran, Sumber Agung & Wilayah Sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan relokasi jaringan
Lokasi Pekerjaan : KEMBARAN, GONJEN, BRAJAN, PR BRAJAN, PR. PONDOK PERMAI TAMANTIRTO 2, TEMPURAN, PT.IGP dan sekitarnya
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Kamis, 11 September 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News