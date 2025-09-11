Wujudkan Jogja Kota Aman Pangan, 3 Sekolah Jadi Percontohan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - SMP Negeri 12 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah percontohan pangan sehat 2025.

Upaya ini merupakan bagian dari mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pangan Aman.

Kampanye pangan sehat dimeriahkan dengan kampanye makan buah dan minum susu, festival telur serta edukasi pangan sehat kepada komite sekolah dan wali murid.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mengatakan pentingnya edukasi terkait pangan sehat.

"Karena peredaran pangan itu sangat banyak, tidak ada aturan detail tentang batas natrium atau pengawet tertentu, maka kami perlu melakukan edukasi agar sekolah dan orang tua mampu menjaga konsumsi anak-anak,” kata Sukidi, Rabu (10/9).

Ia berharap gerakan pangan sehat dapat mempercepat terwujudnya pangan sehat menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Kepala SMP Negeri 12 Yogyakarta Abdurrahman mengatakan meskipun sekolah didapuk menjadi percontohan, pihaknya tidak melebih-lebihkan citra.

"Di sekolah kami memang seperti ini adanya, yang diperdagangkan di kantin tidak dibuat-buat karena ada program ini. Kami juga selalu menghimbau kepada wali murid untuk memberikan makanan pangan sehat,” katanya.