JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Mendorong Pengelolaan Bank Sampah di Jogja Jadi Unit Bisnis

Mendorong Pengelolaan Bank Sampah di Jogja Jadi Unit Bisnis

Kamis, 11 September 2025 – 08:00 WIB
Mendorong Pengelolaan Bank Sampah di Jogja Jadi Unit Bisnis - JPNN.com Jogja
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong pengelolaan bank sampah di Kota Yogyakarta menjadi unit bisnis yang bernilai ekonomi. 

Menurutnya, bank sampah ke depannya harus dikembangkan menjadi skala usaha.

"Gunakan kembali barang atau produksi sampah menjadi produk bernilai dan bisa laku dijual," katanya, Rabu (10/9).

Baca Juga:

Eko mengatakan pentingnya mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis. 

"Nah, tugas legislatif memberikan kepastian akses anggaran ketika bank sampah menjadi unit bisnis. Urusan tambahan modal bisa memakai dana KUR," ujarnya. 

Dia mendorong pemerintah terkait bersama-sama agar mengembangkan potensi tersebut.

Baca Juga:

Bank sampah diharapkan tidak lagi sekadar mengepul barang, tetapi mengubahnya menjadi barang bernilai tinggi. 

Untuk mewujudkan langkah ini, Eko menilai perlu campur tangan Pemda DIY dalam memberikan dukungan anggaran maupun sarana prasarana. (mcr25/jpnn)

Eko Suwanto mengatakan potensi bank sampah bisa dijadikan unit bisnis yang bernilai ekonomis.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sampah bank sampah sampah yogyakarta eko Suwanto Jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU