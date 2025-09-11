Mendorong Pengelolaan Bank Sampah di Jogja Jadi Unit Bisnis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong pengelolaan bank sampah di Kota Yogyakarta menjadi unit bisnis yang bernilai ekonomi.

Menurutnya, bank sampah ke depannya harus dikembangkan menjadi skala usaha.

"Gunakan kembali barang atau produksi sampah menjadi produk bernilai dan bisa laku dijual," katanya, Rabu (10/9).

Eko mengatakan pentingnya mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis.

"Nah, tugas legislatif memberikan kepastian akses anggaran ketika bank sampah menjadi unit bisnis. Urusan tambahan modal bisa memakai dana KUR," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah terkait bersama-sama agar mengembangkan potensi tersebut.

Bank sampah diharapkan tidak lagi sekadar mengepul barang, tetapi mengubahnya menjadi barang bernilai tinggi.

Untuk mewujudkan langkah ini, Eko menilai perlu campur tangan Pemda DIY dalam memberikan dukungan anggaran maupun sarana prasarana. (mcr25/jpnn)