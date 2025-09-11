Roy Suryo Cs Bongkar Isi Buku Jokowi's White Paper

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Forum Kebangsaan Yogyakarta menggelar diskusi dan bedah buku berjudul Jokowi's White Paper di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Cik Ditiro pada Kamis siang (11/9).

Acara tersebut dihadiri oleh penulis buku, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma.

Puluhan peserta tampak antusias mengikuti acara bedah buku yang sudah digelar untuk ketiga kalinya.

Roy Suryo mengatakan buku Jokowi's White Paper memiliki tebal lebih dari 700 halaman.

"Jokowi's White Paper buku yang ditulis tentang segala permasalahan yang kami sampaikan secara terbuka kemarin dan ini kami tulis secara ilmiah, kronologis dan komprehensif," kata Roy Suryo.

Menurut dia, buku ini memuat proses studi yang telah dijalani presiden ketujuh RI Joko Widodo.

"Buku ini sesuai dengan judulnya, menulis tentang gelar insinyur atau gelar kesarjanaan seseorang yang pernah memimpin republik ini selama lebih dari 10 tahun," ujarnya.

Ia berharap buku ini dapat menjadi referensi bacaan bagi masyarakat.