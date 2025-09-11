Sedang Ramai Polemik Tunjangan DPRD DIY, Begini Respons Sultan HB X

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi polemik besaran tunjangan yang didapatkan anggota DPRD DIY.

Menurutnya, besaran nominal tunjangan yang diperoleh anggota dewan sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.

"Kan belum ada pembicaraan itu. Nanti, menunggu aturan dari departemen. Dari pusat yang memutuskan dahulu,” kata Sri Sultan, Selasa (9/9).

Sultan HB X mengatakan keputusan terkait perubahan tunjangan anggota dewan sepenuhnya berada di pemerintah pusat.

“Semua itu dasarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Tambah atau tidak, makin besar atau tidak, kan ada keputusan departemen. Jadi, selama tidak ada, ya, tidak ada (perubahan),” katanya.

Menurut Gubernur, besaran tunjangan DPRD tidak bisa lepas dari kebijakan DPR RI dan pemerintah pusat.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah DIY tidak bisa mengambil inisiatif sendiri mengubah besaran tunjangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2019, anggota DPR DIY berhak memperoleh tunjangan perumahan.