Kebakaran Ruko Dekorasi di Bantul, Korban Rugi Rp 150 Juta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rumah toko (ruko) yang berfungsi sebagai gudang persewaan alat dekorasi di Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, terbakar pada Kamis dini hari (11/9).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mengerahkan dua armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang mulai membesar sejak pukul 02.30 WIB.

Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Bantul Irawan Kurnianto, kebakaran ini dilaporkan kepada petugas sekitar pukul 03.40 WIB dan berhasil dipadamkan setelah sekitar 30 menit dengan bantuan warga sekitar yang menggunakan alat seadanya seperti ember air.

"Sudah menjadi SOP kami untuk meluncurkan dua armada damkar saat ada laporan kebakaran bangunan," ujar Irawan.

Polisi mengatakan kebakaran bermula saat pemilik rumah di belakang gudang mendengar suara ledakan, kemudian melihat asap tebal keluar dari dalam gudang.

Pemilik sempat berteriak meminta bantuan warga, yang kemudian mencoba memadamkan api sebelum petugas pemadam tiba.

Penyewa ruko, Nadya Deswinda Sidharta, mengungkapkan bahwa pengiriman barang terakhir dilakukan pada 1 September 2025 dan pada 7 September sempat datang untuk mengecek token listrik serta mengubah arah CCTV ke meteran listrik.

"Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi diperkirakan merugikan hingga Rp 150 juta, terutama karena barang dekorasi di dalam gudang ludes terbakar," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto.