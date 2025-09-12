Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 12 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat (12/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 09.00 - 12.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD

Lokasi Pekerjaan : Jl. Lempuyangan, Jl. Dr Sutomo, Jl. Tunjung, Ranadigdayan, Jl. Gayam, Jl. Suryopranata, Jl. Purwokinanti, Jl. Mangunsarkoro dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Bangunmulyo, Dn Kuncen, Dn. Cepit, Dn. Jineman, Dn. Pelem, Dn. Kloposawit, Dn. Kemirikebo, Dn. Relokasi Turgo, Dn. Ngangring, Dn. Babadan, Dn. Sidorejo, Dn. Tawangrejo, Dn Pancoh, Dn. Nangsri, Dn, Soprayan, Dn. Daleman, Dn, Nglempong, Dn. Somohitan Dan Sekitarnya.

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 08.30 - 11.30 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Prujakan, Dn.Dayu, Pr.Dayu, Dn.Jaban, Dn.Kadirejo, Dn.Kancilan, Pr.Banteng Utama, Pr.Banteng Perkasa, Jl. Damai, Dn.Jaban, Dn.Pusung, Pusung Utama, Dn.Sumberan, Dn.Krikilan, Dn.Lojajar, Dn.Mudal, Jl. Damai, Simpang Mudal, Dn.Mudal, La Luna Resort, Suzuki Grand Star, Kolona, Dn.Bendosari, Dn.Randugowang, Pr.Taman Palagan Asri I, Pr.Taman Palagan Asri II, Pr.Pondok Permai Palagan 3, Pr.Paradise, Dn.Jatirejo, Dn.Panggungsari, Dn.Tegalsari, Dn.Tegal Waras, Pr Hyarta, Jl. Padma, Pr.Tirta Amartha, Pr.Pesona Rumah Jogja, The Kharma Villas Dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Suruhan, Ringinardi, Kopat,Ngruno, Sermo, Bibis, Gunung Penthul, Suakamargasatwa Sermo, Alun-Alun Wates, Komplek Pemda, Terbah, Jl Bhayangkara, Jl Perwakilan, Punukan, Beji, Tunjungan, Jamus, Jl Tentara Pelajar, RSUD Wates, FRC UGM, UNY dan sekitarnya.