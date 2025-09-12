Roy Suryo dkk Siapkan Buku Baru, Tentang Gibran?

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Roy Suryo menghadiri bedah buku yang ia tulis berjudul Jokowi's White Paper di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Cik Ditiro pada Kamis (11/9).

Bedah buku tersebut juga dihadiri Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma.

Menurut Roy Suryo, buku setebal lebih dari 700 halaman tersebut memuat proses studi yang telah dijalani presiden ketujuh RI Joko Widodo.

"Buku ini sesuai dengan judulnya, menulis tentang gelar insinyur atau gelar kesarjanaan seseorang yang pernah memimpin republik ini selama lebih dari 10 tahun," ujarnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu bahkan telah mempersiapkan dua buku lainnya yang siap untuk diluncurkan.

"Buku ini adalah buku pertama, nanti ada buku kedua dan yang menarik buku ketiga tentang orang yang lagi menjabat sekarang yang tidak kalah parahnya dengan pendidikan ayahnya," kata Roy Suryo.

Pihaknya juga berencana menyebarluaskan buku tersebut ke sejumlah negara.

Menurut Roy Suryo, distribusi buku Jokowi's White Paper akan melibatkan Forum Diaspora Indonesia atau FDI.