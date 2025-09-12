Mayat Membusuk Ditemukan di Area Makam Sleman

JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 16:49 WIB
Evakuasi mayat yang ditemukan di area makam di Ngaglik, Sleman pada Jumat (12/9). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di area makam Randuguwang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman pada Jumat (12/9).

Mayat pertama kali ditemukan oleh peziarah pada pukul 07.15 WIB.

Saat itu saksi mencium bau menyengat di lokasi.

Kemudian, saksi dikagetkan dengan sesosok mayat dalam kondisi membusuk.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan mayat dalam posisi tertelungkup.

"Hasil pemeriksaan dokter, diperkirakan korban telah meninggal lebih dari tiga hari," kata Iptu Salamun.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan mayat tanpa identitas tersebut.

Saat ini jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses identifikasi. (mcr25/jpnn)

Sesosok mayat ditemukan di area makam umum di wilayah Kabupaten Sleman. Diperkirakan sudah meninggal tiga hari yang lalu.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

