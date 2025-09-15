Melalui Bantul Pinter, Masyarakat Bisa Akses Pustaka 24 Jam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini dapat mengakses koleksi pustaka digital dan informasi lewat aplikasi Bantul Pinter.

Bantul Pinter sebelumnya hadir dengan versi website, kini telah ditingkatkan dengan basis Android.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengaksesnya untuk belajar selama 24 jam.

Plt. Sekretaris Dispusip Bantul Zanita Sri Andanwati mengatakan Bantul Pinter memuat koleksi pustaka berupa jurnal penelitian secara digital.

"Masyarakat bisa mengakses adanya jurnal penelitian dan karya ilmiah dari dosen, mahasiswa, guru, dokter, perawat, bidan, dan sebagainya," kata Zanita.

Inovasi Bantul Pinter ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perpustakaan hingga ke pelosok.

"Ini adalah hasil kerja sama dengan perguruan tinggi, akademi, Bawaslu Bantul, KPU Bantul, Bank BPD DIY, BKPSDM, Bappeda, dan lembaga lainnya,” ujarnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan Pemkab Bantul akan berusaha membangun ekosistem literasi yang dinamis.