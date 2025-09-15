Keragaman Anggrek Indonesia Terancam Jika Tak Dikonservasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia memiliki beragam jenis anggrek yang tersebar di beberapa pulau.

Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Endang Semiarti mengatakan peneliti perlu bekerja keras untuk menemukan anggrek jenis baru.

Jenis anggrek terbanyak ditemukan di Papua, yaitu 3.000 jenis anggrek, sedangkan di pulau Jawa kurang lebih ada 700 jenis anggrek yang sudah ditemukan.

Menurut Endang, masih banyak hutan di Indonesia yang belum terjamah dan menyimpan keanekaragaman jenis anggrek.

Endang mengatakan saat ini keberadaan anggrek juga terancam dengan adanya pembukaan lahan kelapa sawit maupun pembangunan infrastruktur.

“Banyak jenis anggrek yang terancam hilang dari hutan asalnya,” ujarnya, Jumat (12/9).

Untuk menjaga kelestarian anggrek, menurutnya, diperlukan konservasi, perbanyakan bibit anggrek dan membangun kolaborasi antarkomunitas di beberapa daerah.

Hal tersebut telah dilakukan Fakultas Biologi UGM dalam upayanya melestarikan anggrek.