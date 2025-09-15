JPNN.com

Senin, 15 September 2025 – 19:49 WIB
Stasiun Lempuyangan Punya Parkiran Baru, Mampu Menampung Ratusan Kendaraan - JPNN.com Jogja
Lahan parkir baru di selatan Stasiun Lempuyangan. Foto: Daop 6 Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta menambah kantung parkir baru di Stasiun Lempuyangan.

Penambahan kantung parkir yang berada di selatan parkiran eksisting itu dibuat untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung Stasiun Lempuyangan.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan Stasiun Lempuyangan menjadi salah satu stasiun tersibuk di Yogyakarta. 

"Langkah ini merupakan jawaban atas tingginya kebutuhan parkir kendaraan roda dua maupun roda empat yang selama ini sering kali melampaui kapasitas eksisting di Stasiun Lempuyangan," katanya, Senin (15/9).

Berdasarkan data Daop 6 Yogyakarta, rata-rata okupansi harian di Stasiun Lempuyangan mencapai 474 sepeda motor dan 45 mobil. 

Sedangkan area parkir resmi yang dikelola KAI Services hanya 355 sepeda motor dan 12 mobil. 

Dengan adanya area parkir baru tersebut, Stasiun Lempuyangan mampu menampung kurang lebih 440 unit kendaraan roda dua dan 10 unit kendaraan roda empat. 

Pihaknya berharap dengan area parkir baru ini dapat memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan transportasi di stasiun. (mcr25/jpnn)

Stasiun Lempuyangan menjadi salah satu stasiun tersibuk di Yogyakarta, tetapi kantung parkir yang tersedia terbatas. Kini ada parkiran baru.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

