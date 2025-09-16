Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 16 September 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (16/9).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn Daleman, Dn Teruman, Dn Klampengan Kulon Jogotirto, Dn Karang Gede, Dn Jurugan, Dn Berjo, Dn Bleber, Dn Klero, Dn Cudan, Dn Karangturi, Dn Klenisan, Dn Sawo, Dn Umbulsari, dan Dayakan, Dn Gamparan, Pr Dome Teletubbies, Dn Sengir, Dn Pereng,Obelix Hills, PDAM Gayamharjo, Kantor Kel. Sumberharjo/Kel. Wukirharjo/Kel Gayamharjo Dn Klumprit, Dn Blimbing, Dn Tegalsari, Dn Candisari, Dn Losari, Dn Songkurang, Dn Delik, Dn Rejosari, Dn Jatisari, Dn Bendo, Dn Magirsari, Dn Gayam, Dn Kalinongko Kidul, Dn Watugudeg, Dn Jontro, Dn Gambirsawit, Dn Mangol, Dn Kalinongko Kidul, Dn Watugudeg,Dn Gambirsawit, Dn Mangol, Dn Peleman, Dn Jali, Sendang Sriningsih, Dn Gedang, Dn Kalinongko, Dn Kalinongko Lor dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Kaliwaru Kampung, Dn. Sambeng Sambirejo & Dn. Gantiwarno Kampung
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Jl.Yudistira, Jl Abimayu, Jl Kresna, Jl. Sadewa, Dn Gentan, Dn Nglaban, Dn Dukuh, Dn Palgading, Dn. Taraman, Dn. Nglinggan Dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : PT. MA Lestari Bangunharjo, Tanjung, Ngancar, Wojo, Jotawang, ATK Druwo, Pengadilan Tinggi Ring Road, Druwo, Pr. Ananda Bangunharjo, Pandean, Tobratan Pleret, Pr. Pratama E Bangunharjo, Randubelang, Pr. Pesona Bunga Nirwana, Pr. Graha Bangunharjo, Pr. Grahayasa Bangunharjo, Ngoto, Pr. Pinang Ranti, Pr. Puri Mas A, Pr. Ngoto, Pr. Pratama, Pr. Permata H, Purimas Citra Gemilang2/ Barat, Purimas Citra Gemilang 2/Timur, Pr. Mulyo Mukti, Pr. Pinang Merah dan Sekitarnya.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Selasa 16 September 2025.
