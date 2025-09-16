Kecelakaan di Jalan Wonosari, Seorang Perawat Meregang Nyawa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan pesepeda motor dan truk terjadi di Jalan Wonosari, Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Senin (15/9).

Peristiwa tersebut menewaskan seorang perawat yang mengendarai sepeda motor CB150R.

Berdasarkan data kepolisian, korban berinisial R asal Gunungkidul meninggal dunia dengan cedera berat di kepala.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita mengatakan awalnya korban melaju dari arah barat ke timur.

"Sesampainya di TKP, pengendara sepeda motor bermaksud mendahului kendaraan di depannya, tetapi tidak cukup ruang," kata Iptu Rita.

Kemudian, pengendara sepeda motor mengerem hingga hilang kendali dan oleng ke kanan.

"Pada saat yang bersamaan melaju truk dari arah barat menabrak pengendara motor yang terjatuh," ujarnya.

Kerugian materi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ditaksir mencapai ratusan ribu rupiah. (mcr25/jpnn)