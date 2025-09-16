Made Dwipanti Resmi Jadi Sekda DIY, Beragam Masalah Menanti untuk Diselesaikan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Ni Made Dwipanti Indrayanti sebagai sekretaris daerah pada Selasa (15/9).

Sri Sultan mengatakan keberhasilan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kualitas seorang sekda.

“Di DIY, peran ini makin krusial karena status keistimewaan bukan hanya memberi ruang otonomi, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, meneguhkan nilai, menjaga warisan budaya, dan memastikan kemajuan yang tidak tercerabut dari akar,” kata Sri Sultan.

Setelah dilantik, Ni Made telah ditunggu banyak tugas yang harus segera ditangani.

Sultan menyinggung masalah penanganan sampah, tata kelola tanah kas desa (TKD), hingga percepatan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang harus lekas ditindaklanjuti.

“Permasalahan sampah tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota. Namun, Pemda DIY akan memfasilitasi. Begitu juga JJLS, harus ditopang dengan konektivitas utara-selatan agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Persoalan sampah di Jogja sangat kompleks dan menjadi tantangan besar yang belum tuntas.

Salah satu masalah utama adalah keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang kerap penuh dan melebihi kapasitas, menyebabkan tumpukan sampah yang mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.