Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 17 September 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (17/9).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Polsek Prambanan, PT Mano Yogyakarta, Kantor Kel. Bokoharjo , SD/SMP/SMA/SMK Muhammadiyah Prambanan, SMP N 2 Prambanan Klaten, SD N Pelemsari, MTS N 8 Sleman, Dn Ringinsari, Dn Baki, Dn Pleret, Dn Gumuk, Dn Pelemsari, Dn Jirak, Dn Jamusan, Dn Gatak, Dn Klurak Baru, Dn Klurak, PT Narada Agung Nugraha, Dn Ngoro-oro, SMP N 1 & SMA N 1 Prambanan, SD N Madusari, Dn Jobohan, Pr Boko Permata Asri, Dn Rejodani,Dn Sumberwatu, Dn Dawangsari, Villa Sumberwatu, Wanawatu, Abhayagiri Veneu & Dining, SD N Sumberwatu, Amaranta Hotel,Candi Ratu Boko, Puskesmas Prambanan, Jl. Ratu Boko, SD N Bokoharjo, MBS Prambanan, PT. Mega Andalan kalasan, Dn Cepit, Candi Barong, Candi / Tebing Banyunibo, Dn Serut, Dn Candi Keblak, Jl Candi Ijo, Dn Marangan, Dn Majasem, Dn Polengan, Dn Tinjon, IPLT Madurejo, Kantor Kel. Sambirejo, Dn Gunungsari, Dn Nglengkong, Dn Groyokan, Tebing Breksi, SD N Sambirejo, SMP N 4 Prambanan, Puskesmas Pembantu Sambirejo, Dn Gedang, Dn Mlakan, Dn Gunung Ijo , Dn Nglangkap, Candi Ijo, Coffe & Resto Watu langit dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Banjaran Karangasem, Ds Trowono, Ds. Kanigoro, Pantai ngrenehan, Ngobaran
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Perum. Samara PARIS, Rendeng, Jl. Paris KM 10, dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Pulokadang Sumberagung, Barongan, Denokan, Bakulan, Pule Sumberagung, Jetis Patalan, Karangnongko Sumberagung, Sawo, Paten, Kiyaran, Kowang Trimulyo, Klaras Canden, Plembutan, Suren Wetan, Ngibikan, Jiwan, Kiringan, Gadungan, Bulusan, Wonolopo, Jonggrang Srihardono Pundong, Pranti, Gulon, Canden, Srayu Canden, Ledok Gaten, Sraten, Kadilobo, Sragen Potrobayan, Krinjing Selopamioro, Bango, Putat, Dukuh Seloharjo, Nambangan, Bobok Templ, Dermo Jurang, Pentung, Kalinampu, Secang, Kalinampu dan Sekitarnya.
