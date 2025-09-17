JPNN.com

Rabu, 17 September 2025 – 08:00 WIB
Mengenal Ni Made Dwi Panti Indrayanti, Perempuan Pertama yang Jabat Sekda DIY - JPNN.com Jogja
Ni Made Dwi Panti saat dilantik menjadi Sekda DIY. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejarah baru terukir di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan dilantiknya Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) perempuan pertama.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi madya ini dipimpin langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Selasa (16/9).

Penunjukan Ni Made merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang ketat. Sultan menegaskan bahwa Ni Made berhasil unggul dari semua kandidat lain berdasarkan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Ya, kan hasil Baperjakat, sing ngusulke. Prosesnya lelang,” ujar Sri Sultan.

Profil dan Rekam Jejak
Nama Ni Made Dwi Panti Indrayanti sudah cukup bersinar di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Sebelum menduduki kursi ASN tertinggi di DIY, ia telah mengemban sejumlah jabatan strategis, di antaranya:

- Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (APSDA) DIY.

- Kepala Dinas Perhubungan DIY.

- Penjabat (Pj.) Bupati Kulon Progo.

Ni Made Dwi Panti menjadi perempuan pertama yang menjabat Sekda DIY. Bagaimana rekam jejaknya di pemerintahan Yogyakarta?
