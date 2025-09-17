JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Cara Efektif Mencegah Cacingan, Jangan Asal Minum Obat

Cara Efektif Mencegah Cacingan, Jangan Asal Minum Obat

Rabu, 17 September 2025 – 10:30 WIB
Cara Efektif Mencegah Cacingan, Jangan Asal Minum Obat - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Obat cacing. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit infeksi cacing atau cacingan, bukan dengan meminum obat cacing hanya karena mengikuti tren atau Fear of Missing Out (FOMO).

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Departemen Parasitologi FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Elsa Herdiana Murhandarwati.

Elsa mengingatkan bahwa mengonsumsi obat cacing tanpa indikasi medis yang jelas justru bisa berdampak negatif, seperti mengganggu bakteri baik dalam usus, memicu resistensi obat, dan menimbulkan rasa aman yang keliru.

Baca Juga:

"Tentu ada dampak negatifnya, walaupun obat cacing itu aman," kata dia di Yogyakarta, Selasa (16/9).

Cara Paling Efektif Mencegah Cacingan
Menurut Prof Elsa, fokus utama pencegahan kecacingan terletak pada kebiasaan sederhana dan kebersihan lingkungan, bukan semata-mata pada pengobatan. Berikut adalah langkah-langkah yang paling efektif:

- Mencuci Tangan: Selalu mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan.

Baca Juga:

- Memakai Alas Kaki: Hindari berjalan tanpa alas kaki di tanah yang berpotensi terkontaminasi.

- Menjaga Kebersihan Makanan: Mengonsumsi makanan yang bersih dan dimasak hingga matang. Makanan mentah yang terkontaminasi bisa menjadi pintu masuk infeksi.

Pakar parasitologi UGM Prof Elsa mengatakan bahwa mencegah cacingan tidak hanya dengan minum obat cacing. Ada cara yang lebih efektif.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cacingan kasus cacingan cacingan di jogja infeksi cacing pakar UGM

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU