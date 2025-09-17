Cara Efektif Mencegah Cacingan, Jangan Asal Minum Obat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit infeksi cacing atau cacingan, bukan dengan meminum obat cacing hanya karena mengikuti tren atau Fear of Missing Out (FOMO).

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Departemen Parasitologi FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Elsa Herdiana Murhandarwati.

Elsa mengingatkan bahwa mengonsumsi obat cacing tanpa indikasi medis yang jelas justru bisa berdampak negatif, seperti mengganggu bakteri baik dalam usus, memicu resistensi obat, dan menimbulkan rasa aman yang keliru.

"Tentu ada dampak negatifnya, walaupun obat cacing itu aman," kata dia di Yogyakarta, Selasa (16/9).

Cara Paling Efektif Mencegah Cacingan

Menurut Prof Elsa, fokus utama pencegahan kecacingan terletak pada kebiasaan sederhana dan kebersihan lingkungan, bukan semata-mata pada pengobatan. Berikut adalah langkah-langkah yang paling efektif:

- Mencuci Tangan: Selalu mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan.

- Memakai Alas Kaki: Hindari berjalan tanpa alas kaki di tanah yang berpotensi terkontaminasi.

- Menjaga Kebersihan Makanan: Mengonsumsi makanan yang bersih dan dimasak hingga matang. Makanan mentah yang terkontaminasi bisa menjadi pintu masuk infeksi.