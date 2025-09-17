Sedang Asyik Memancing, Johan Malah Menemukan Mayat Mengambang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mayat seorang pria ditemukan di bantaran Sungai Opak, Sriharjo, Imogiri, Bantul pada Rabu (17/9).

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, identitas mayat bernama Ronadi (56) warga Pundong, Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban ditemukan pertama kali oleh pemancing, Johan Hendra.

"Saksi melihat ada seseorang dengan posisi mengambang di aliran sungai," katanya.

Kemudian, saksi mencoba memastikannya dan tidak ada respons dari korban.

Penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke polisi.

"Korban diperkirakan sudah meninggal kurang lebih satu hari," ujarnya.

Polisi menemukan sejumlah luka lecet di tubuh korban diduga karena gesekan saat terbawa arus sungai. (mcr25/jpnn)