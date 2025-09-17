Sedang Asyik Memancing, Johan Malah Menemukan Mayat Mengambang

JPNN.com

Rabu, 17 September 2025 – 18:02 WIB
Pihak berwenang mengevakuasi mayat dari Sungai Opak pada Rabu (17/9). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mayat seorang pria ditemukan di bantaran Sungai Opak, Sriharjo, Imogiri, Bantul pada Rabu (17/9).

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, identitas mayat bernama Ronadi (56) warga Pundong, Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban ditemukan pertama kali oleh pemancing, Johan Hendra.

"Saksi melihat ada seseorang dengan posisi mengambang di aliran sungai," katanya. 

Kemudian, saksi mencoba memastikannya dan tidak ada respons dari korban. 

Penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke polisi. 

"Korban diperkirakan sudah meninggal kurang lebih satu hari," ujarnya. 

Polisi menemukan sejumlah luka lecet di tubuh korban diduga karena gesekan saat terbawa arus sungai. (mcr25/jpnn)

Sesosok mayat ditemukan mengambang di bantaran Sungai Opak, Kabupaten Bantul. Korban ditemukan oleh seseorang yang sedang memancing.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

