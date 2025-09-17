Pertama Kalinya, Cabor Esports Hadir di Porda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Cabang olahraga (cabor) Esports untuk pertama kalinya dipertandingkan di Porda DIY tahun ini.

Cabor esports di Porda DIY 2025 diikuti tiga kabupaten/kota, yakni Gunungkidul, Kota Yogyakarta dan Bantul.

Ketua Pengurus Esports Indonesia (ESI) DIY Brigjen TNI Firyawan mengatakan bahwa ajang ini sebagai momen bersejarah.

Baca Juga: Gunungkidul Melesat dengan 3 Medali Emas Cabor Aeromodelling Porda DIY 2025

“Hari ini pertama kalinya Esports resmi menjadi salah satu cabor di Porda DIY. Meski baru diikuti tiga daerah, hal ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi kami untuk terus membina potensi generasi muda agar bisa berprestasi tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga internasional,” ujarnya.

Firyawan mengatakan Esports tidak kalah menarik dengan cabor lainnya yang dipertandingkan di ajang Porda DIY karena menuntut strategi, konsentrasi, kerja sama tim, sportivitas dan mental yang kuat.

“Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat olahraga," kata Firyawan.

Baca Juga: Atlet Bantul Sumbang 2 Medali Emas di Porda DIY 2025

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan kehadiran cabor Esports merupakan bentuk perkembangan zaman.

“Olahraga saat ini tidak hanya sebatas aktivitas fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk olahraga elektronik atau Esports. Kehadiran Esports dalam ajang Porda DIY XVII menunjukkan bahwa dunia olahraga telah bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman," kata bupati.