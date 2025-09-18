Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 18 September 2025

JPNN.com

Kamis, 18 September 2025 – 07:44 WIB
Ilustrasi pemadaman listrik di Jogja hari ini. Foto: Dok. PLN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (18/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Perubahan konstruksi guna PBPD
Lokasi Pekerjaan : Komplek AURI Blok O, Wonocatur, STTA, Pr Pondok Permai Blok O, Maguwo Banguntapan, Gedung Selatan RS Hardjolukito dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Srimpi Karangmojo, Coyudan Ngipak, Munggur Ngipak, Dn. Karangturi Ngipak, Dn. Sokokerep Semanu, Karangayu Kelor

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : RSUD Saras Adyatma, Paker, Tulasan, Turi, Giren, Plebengan, Prenggan, Japuhan, Pelemantung, Kepuh, Grogol, Ngentak, Kebonan, Ngambah, Sraten, Kutu, Kedon, Kembangangan, Monggang, Bogem, Cangkringan, Woodoro, Gayaman, Gambuhan dan sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

