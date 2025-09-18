Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 18 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (18/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Perubahan konstruksi guna PBPD

Lokasi Pekerjaan : Komplek AURI Blok O, Wonocatur, STTA, Pr Pondok Permai Blok O, Maguwo Banguntapan, Gedung Selatan RS Hardjolukito dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Srimpi Karangmojo, Coyudan Ngipak, Munggur Ngipak, Dn. Karangturi Ngipak, Dn. Sokokerep Semanu, Karangayu Kelor

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : RSUD Saras Adyatma, Paker, Tulasan, Turi, Giren, Plebengan, Prenggan, Japuhan, Pelemantung, Kepuh, Grogol, Ngentak, Kebonan, Ngambah, Sraten, Kutu, Kedon, Kembangangan, Monggang, Bogem, Cangkringan, Woodoro, Gayaman, Gambuhan dan sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.