Sisa Daya Tampung Sampah di Piyungan Hanya untuk Kota Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sisa daya tampung Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di Bantul kini dialokasikan seluruhnya untuk menampung sampah dari Kota Yogyakarta hingga akhir tahun 2025.

Kebijakan ini diambil atas izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai solusi darurat atas persoalan sampah di kota tersebut.

Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan dia telah berbicara dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada Selasa (16/9) dan memberikan izin agar sampah dari kota bisa langsung dibuang ke TPST Piyungan.

Menurut Sultan, keputusan ini terpaksa diambil karena Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan pembuangan sendiri, sementara kabupaten lain menolak menampung sampahnya.

"Jadi, (sampah) jangan menumpuk lagi seperti kemarin di Mandala Krida dan seterusnya. Di kabupaten-kabupaten lain pada enggak mau menampung," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (17/9).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo mengonfirmasi bahwa sisa kapasitas TPST Piyungan hingga akhir 2025 hanya sekitar 2.400 ton.

Seluruh kapasitas tersebut telah diprioritaskan untuk Kota Yogyakarta.

"Itu hitung-hitungan matematis kami sampai akhir 2025 dan ini sudah kami slotkan untuk teman-teman di kota sebenarnya karena memang yang masih sangat bermasalah adalah kota Yogyakarta," ujar Kusno.