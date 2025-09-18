5 Mahasiswa UNY Bikin Sabun Cair dari Umbi Bit dan Sereh Wangi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berhasil menciptakan sabun cair bernama Beetrass Soap yang diramu dari ekstrak umbi bit dan sereh wangi.

Inovasi yang bertujuan memberikan manfaat kesehatan sekaligus menjaga kebersihan kulit ini berhasil lolos pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Tim ini terdiri dari lima mahasiswa lintas program studi, yaitu Shafa Fitriana, Iffrian Ciptaning Muffia T, Asti Ananta, Camelia Dewi Pratiwi, dan Hilma Warda Rosyada,.

Mereka dibimbing oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY Ngadiyono.

Manfaat Bahan Alami

Beetrass Soap memanfaatkan umbi bit (Beta vulgaris L.) sebagai salah satu bahan utamanya. Umbi ini dikenal kaya akan kandungan antibakteri alami yang efektif mencegah perkembangan bakteri penyebab jerawat.

Selain itu, kandungan vitamin E, senyawa fenol, dan antioksidan di dalamnya juga berfungsi menjaga kelembaban kulit, memperbaiki sel rusak, dan mencegah penuaan dini.

Komposisi utama lainnya adalah sereh wangi. Minyak atsiri pada sereh wangi tidak hanya memberikan aroma yang menenangkan, tetapi juga mengandung sitronelol, sitronelal, dan geraniol yang berperan mencegah iritasi ringan dan menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit.

Produk sabun cair ini telah melalui serangkaian uji keamanan dan memperoleh sertifikasi sebagai jaminan mutu bagi konsumen.