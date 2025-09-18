Jogja Bersiap Menghadapi Musim Hujan dan Cuaca Ekstrem

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kota Yogyakarta bersiap menghadapi musim hujan dan potensi cuaca ekstrem pada September-November 2025.

Potensi bencana hidrometeorologi di Kota Yogyakarta, meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang dan pohon tumbang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja Nur Hidayat menekankan pentingnya mitigasi dalam meminimalisir dampak bencana.

Salah satu yang menjadi perhatian pihaknya adalah memastikan kondisi debit air di bantaran sungai melalui Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini.

"Kami akan melaksanakan perbaikan (EWS yang rusak) sekaligus simulasi terkait dengan EWS sebagai wujud kesiapsiagaan dalam mengamati ketinggian air sungai," ujarnya, Kamis (18/9).

EWS yang tersebar di beberapa titik tersebut diharapkan dapat menjadi alarm kepada masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan terkait potensi rumah roboh.

"Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai, memitigasi terkait keberadaan rumah masing-masing," kata Nur Hidayat.