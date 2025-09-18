JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jogja Bersiap Menghadapi Musim Hujan dan Cuaca Ekstrem

Jogja Bersiap Menghadapi Musim Hujan dan Cuaca Ekstrem

Kamis, 18 September 2025 – 22:10 WIB
Jogja Bersiap Menghadapi Musim Hujan dan Cuaca Ekstrem - JPNN.com Jogja
Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja Nur Hidayat menjawab pertanyaan terkait kesiapsigaan menghadapi cuaca ekstrem pada Kamis (18/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kota Yogyakarta bersiap menghadapi musim hujan dan potensi cuaca ekstrem pada September-November 2025.

Potensi bencana hidrometeorologi di Kota Yogyakarta, meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang dan pohon tumbang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja Nur Hidayat menekankan pentingnya mitigasi dalam meminimalisir dampak bencana.

Baca Juga:

Salah satu yang menjadi perhatian pihaknya adalah memastikan kondisi debit air di bantaran sungai melalui Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini.

"Kami akan melaksanakan perbaikan (EWS yang rusak) sekaligus simulasi terkait dengan EWS sebagai wujud kesiapsiagaan dalam mengamati ketinggian air sungai," ujarnya, Kamis (18/9).

EWS yang tersebar di beberapa titik tersebut diharapkan dapat menjadi alarm kepada masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana.

Baca Juga:

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan terkait potensi rumah roboh. 

"Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai, memitigasi terkait keberadaan rumah masing-masing," kata Nur Hidayat. 

BPBD Kota Jogja mulai bergerak memitigasi potensi cuaca ekstrem dengan sejumlah langkah berikut ini.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja bpbd yogyakarta cuaca ekstrem Jogja banjir ews

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU