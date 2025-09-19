Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 19 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat (19/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 09.00 - 12.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Sorowajan, Gowok dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan penyisipan tiang jaringan

Lokasi Pekerjaan : KALAKAN, PURWOMARTO,GUBUG, SEDAYU, GAYAM, JANTEN, TEGALREO, PR PESONA ALAM, GOSER, NGINGAS,SEMAMPIR, SUNDI LOR, SUNDI KIDUL, SENOWO, PR POLAMAN, POLAMAN, PR GRAHA ABSOLUT, BENTANGAN, SUMBERAN, SELOGEDONG, SUNGAPAN, KADIBESO, JLENGUTAN, DEMANGAN, CAWAN, BRONGKOL, BAKAL, SUKOHARJO,PT MARVEL, PT ANGGUN, PT SK GLOVE INDONESIA dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna layanan PBPD

Lokasi Pekerjaan : SETURAN, SETURAN (HOTEL MERAPI MERBABU), SETURAN (ASRAMA MAHASISWA), PR YADARA BABARSARI, JL BABARSARI, JL BABARSARI (STTNAS), KP GLENDONGAN, KP TAMBAKBAYAN, JL BABARSARI (HYPER BOX), JL BABARSARI (BATAN), JL BABARSARI (SAHID), JL BABARSARI (UAJY), PR DIRGANTARA dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.