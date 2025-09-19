Pasar Kangen 2025 Resmi Dibuka, Mengusung Tema Sarat Makna

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta (TBY) 2025 resmi dibuka pada Kamis sore (18/09).

Agenda tahunan ini digelar sejak 18-24 September 2025 dengan menghadirkan kuliner, pertunjukan seni dan kerajinan khas daerah.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan Pasar Kangen 2025 mengusung tema “Nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur”.

"Tema ini sarat makna dan filosofi yang mengingatkan untuk hidup selaras dengan alam, menanam apa yang dibutuhkan, serta menikmati hasil dari yang ditanam dengan penuh kesadaran," ujar Dian.

Menurut dia, tema tersebut sejalan pula dengan ajaran luhur Jawa, yaitu Tata Titi Tanam Tuwuh.

Tata Titi Tanam Tuwuh merupakan prinsip yang mengajarkan setiap laku hidup semua harus tata (tertib dan teratur), titi (teliti dan hati-hati), dalam tanam (usaha dan ikhtiar), sehingga dapat menghasilkan tuwuh (tumbuh dan berkembang) yang bermanfaat.

Baca Juga: DLH Bantul Bangun Hanggar Tambahan di ITF Pasar Niten

"Jika prinsip ini kami pegang, apa pun yang kami tanam, baik berupa tanaman, usaha, maupun nilai kehidupan, akan tumbuh dengan baik dan memberi manfaat luas," katanya.

Untuk itu, melalui Pasar Kangen ini masyarakat diharapkan makin mengenal, mengapresiasi, dan memanfaatkan hasil bumi, baik yang ditanam sendiri maupun yang dihasilkan petani lokal.