Seorang Perempuan Tertemper Kereta Api di Kulon Progo

Sabtu, 20 September 2025 – 15:15 WIB
Seorang warga Kulon Progo ditemukan tewas seusai tertabrak kereta api. Foto: Polres Kulon progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang perempuan tertemper kereta api (KA) Bogowonto di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat dinihari (19/9).

Peristiwa nahas tersebut menewaskan S (50) warga setempat.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan kejadian dilaporkan sekitar pukul 01.24 WIB.

Korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga patah tulang.

"Korban meninggal dunia di TKP dan ditemukan sepeda motor milik korban yang terparkir di selatan TKP," katanya.

Selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Nyi Ageng Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api.

"Kami imbau seluruh masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api dan melintas di perlintasan resmi saja," kata Feni.

