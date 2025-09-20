Ikatan Motor Indonesia Gelar Munas ke-10 di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ikatan Motor Indonesia (IMI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 di Hotel Royal Ambarrukmo, Provinsi Daerah Yogyakarta pada Sabtu (20/9).

Munas kali ini dihadiri perwakilan IMI provinsi, pengurus pusat hingga tamu undangan, seperti Ketua MRI RI Ahmad Muzani dan Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid.

Selain itu, agenda ini juga dihadiri Ketua Umum IMI periode 2020-2025 Bambang Soesatyo dan Calon Ketua Umum IMI masa bakti 2025-2030 yang juga anggota DPR RI Moreno Soeprapto.

Bamsoet mengatakan Moreno menjadi sosok yang layak memimpin organisasi induk dari olahraga bermotor tersebut.

"Saya yakin dan percaya saudara Moreno bisa membawa IMI menjadi lebih maju dan baik dalam lima tahun ke depan," katanya.

Moreno mengatakan agenda hari ini akan menentukan langkah IMI ke depannya.

"Setelah ini ada rapat pleno. Kemudian saya akan memaparkan, meneruskan arahan dan juga masukan-masukan dari para senior yang saya kolaborasi bagaimana rencana ke depan IMI dalam sebuah regulator dan yang menyusun tata kelola otomotif Indonesia," katanya.

Kolaborasi diharapkan menjadi salah satu cara dalam memajukan dunia otomotif dan insan otomotif Indonesia. (mcr25/jpnn)