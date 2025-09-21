Truk Tangki Terguling di Jalan Jogja-Wonosari, Sopir Tewas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah truk tangki mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Wonosari-Yogyakarta, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul pada Sabtu (20/9).

Peristiwa itu menimpa truk dengan nomor polisi AB 8718 AD yang terguling pukul 02.52 WIB.

Kasi Humas Polres Gunungkidul AKP Barsana mengatakan truk tangki gas dikemudikan Ismanto (47) dari arah Yogyakarta menuju Wonosari.

"Sesampainya di tempat kejadian perkara pada jalan menikung, kendaraan tersebut hilang kendali," kata AKP Barsana.

Akibatnya, truk tangki oleng hingga terguling di sisi kanan jalan raya.

Sang sopir dilaporkan meninggal dunia di TKP dalam insiden tersebut.

Korban mengalami luka berat di bagian kakinya.

Sementara seorang penumpang di truk mengalami patah tangan kanan, lecet di wajah dan dirawat di RSUD Wonosari. (mcr25/jpnn)