Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 21 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Salah satu film yang sedang ramai ditonton adalah The Conjuring: Last Rites.

Film The Conjuring mengisahkan tentang pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren yang menyelidiki kasus hantuan di sebuah rumah keluarga Perron.

Pada tahun 1971, keluarga Perron pindah ke sebuah rumah tua di Rhode Island yang ternyata sejak awal sudah dihantui oleh entitas jahat yang diketahui berasal dari Bathsheba Sherman, seorang wanita yang dahulu dianggap penyihir dan mengutuk tanah itu setelah melakukan ritual mengerikan.

Keluarga ini mengalami berbagai kejadian menakutkan seperti jam yang berhenti pada pukul 3:07 pagi, anjing peliharaan yang mati misterius, dan anggota keluarga yang terluka tanpa penjelasan.

Ketika keadaan makin memburuk, Carolyn Perron, ibu keluarga, mulai dirasuki oleh Bathsheba, membuat situasi makin berbahaya.

Ed dan Lorraine Warren kemudian melakukan penyelidikan dan misi eksorsisme untuk menyelamatkan Carolyn serta mengusir roh jahat tersebut demi keselamatan keluarga.