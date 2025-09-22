Moreno Soeprapto Didapuk Menjadi Ketum IMI, Begini Tekadnya

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 09:15 WIB
Bambang Soesatyo dan Moreno Soeprapto mengikuti Munas di Hotel Royal Ambarrukmo pada Sabtu (20/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Moreno Soeprapto resmi didapuk sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2025-2030.

Mantan pebalap nasional itu menggantikan ketua sebelumnya yang dijabat oleh Bambang Soesatyo.

Keputusan tersebut diambil setelah IMI melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) di Yogyakarta pada Sabtu (20/9).

Seusai dilantik, Moreno mengatakan bakal menggandeng banyak pihak dalam menjalankan roda organisasinya.

"Kami akan merancang kolaborasi dengan pemerintah, dunia industri dan usaha, komunitas dan klub otomotif agar dapat menghasilkan event-event olahraga otomotif yang terukur dan berprestasi," katanya. 

Kemudian, tekad lainnya adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas di dunia otomotif. 

Selain itu, IMI disebut akan menjadi garda terdepan dalam kampanye keselamatan berkendara. 

"IMI juga akan menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah dalam mengampanyekan kepada masyarakat dalam berkendara yang aman, yaitu mengemudi yang mengutamakan keselamatan diri sendiri, penumpang dan penggunaan jalan lainnya," kata Moreno. 

Dalam lima tahun ke depan, Moreno Soeprapto akan memimpin organisasi induk dari olahraga bermotor IMI.
