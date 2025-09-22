Bantul Juara Festival Sendratari DIY, dapat Trofi Pangeran Suryobroto

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabupaten Bantul keluar sebagai pemenang Festival Sendratari DIY yang digelar oleh Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta pada 19-20 September 2025.

Kontingen Bantul berhak meraih trofi Pangeran Suryobroto dan uang pembinaan.

Festival kali ini diikuti sebanyak lima kontingen dari kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Rektor UWM Edy Suandi Hamid mengatakan bahwa kampusnya merupakan perguruan tinggi berbasis budaya dan sendratari sesuai dengan misi melestarikan nilai-nilai budaya.

"Harapannya dari pementasan ini meningkatkan pengetahuan dan apresiasi serta inovasi tentang budaya," kata Edy.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Sian Lakshmi Pratiwi mengapresiasi penyelenggaraan Festival Sendratari.

"Terima kasih kepada seluruh panitia, seniman dan pelaku budaya yang berpartisipasi sehingga festival ini dapat terselenggara dengan baik. Selama 55 tahun Festival Sendratari ini konsisten membawa dampak yang luar biasa," kata Dian. (mcr25/jpnn)