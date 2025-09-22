JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bantul Juara Festival Sendratari DIY, dapat Trofi Pangeran Suryobroto

Bantul Juara Festival Sendratari DIY, dapat Trofi Pangeran Suryobroto

Senin, 22 September 2025 – 18:10 WIB
Bantul Juara Festival Sendratari DIY, dapat Trofi Pangeran Suryobroto - JPNN.com Jogja
Penampilan salah satu kontingen di Festival Sendratari. Foto: Humas UWM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabupaten Bantul keluar sebagai pemenang Festival Sendratari DIY yang digelar oleh Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta pada 19-20 September 2025.

Kontingen Bantul berhak meraih trofi Pangeran Suryobroto dan uang pembinaan.

Festival kali ini diikuti sebanyak lima kontingen dari kabupaten/kota di Provinsi DIY. 

Baca Juga:

Rektor UWM Edy Suandi Hamid mengatakan bahwa kampusnya merupakan perguruan tinggi berbasis budaya dan sendratari sesuai dengan misi melestarikan nilai-nilai budaya. 

"Harapannya dari pementasan ini meningkatkan pengetahuan dan apresiasi serta inovasi tentang budaya," kata Edy.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Sian Lakshmi Pratiwi mengapresiasi penyelenggaraan Festival Sendratari.

Baca Juga:

"Terima kasih kepada seluruh panitia, seniman dan pelaku budaya yang berpartisipasi sehingga festival ini dapat terselenggara dengan baik. Selama 55 tahun Festival Sendratari ini konsisten membawa dampak yang luar biasa," kata Dian. (mcr25/jpnn)

Universitas Widya Mataram menggelar Festival Sendratari yang diikuti kabupaten dan kota di DIY. Bantul juara dan mendapat trofi Pangeran Suryobroto.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   budaya universitas Widya Mataram tari festival Sendratari UWM kabupaten bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU