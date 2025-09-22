Pembunuh Sopir Taksi Online di Bantul Dituntut Hukuman Mati

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bantul menuntut terdakwa Yoga Andry (30) dengan hukuman mati dalam kasus pembunuhan pengemudi taksi online, Juremi (64).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (22/9).

"Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoga Andry dengan pidana mati," kata JPU Embun Sumunaringtyas saat membacakan tuntutan.

Menurut jaksa, tuntutan maksimal ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang memberatkan terdakwa.

Terdakwa terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan sebuah palu besi.

Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai telah meresahkan masyarakat dan ia tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban.

Menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa Yoga Andry di hadapan majelis hakim menyatakan penyesalannya dan menerima tuntutan yang diajukan jaksa.

"Mohon maaf. Saya sangat menyesal dan menyadari perbuatan saya dan tidak akan mengulanginya lagi," kata Yoga.