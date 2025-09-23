Hati-Hati dengan Modus Ganjal ATM di Yogyakarta

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 09:15 WIB
Ilustrasi - Masyarakat diminta waspada dengan modus ganjal mesin ATM. Foto: ANTARA/Nur Muhamad

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi menangkap dan mengungkap modus kejahatan ganjal mesin ATM di Kota Yogyakarta empat orang sebagai pelaku.

Para pelaku berhasil menguras uang korbannya hingga jutaan rupiah. Dua orang sudah ditangkap, dua lainnya masih buron.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Riski Adrian mengatakan dua pelaku yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu PM (29) dan DH (37).

Modus Operandi dan Pembagian Peran
Aksi komplotan ini terungkap setelah seorang korban melapor kartunya tertelan di ATM BNI Tamansiswa pada Kamis (11/9). Para pelaku kemudian menjalankan perannya masing-masing untuk mengelabui korban.

- Pelaku S (buron): Bertugas memasang alat pengganjal di slot kartu ATM.

- Pelaku PM: Berpura-pura ikut mengantre dan menawarkan bantuan, kemudian mengarahkan korban untuk menekan PIN berkali-kali agar ia bisa menghafalnya.

- Pelaku R (buron): Mengarahkan korban agar segera meninggalkan lokasi untuk melapor ke bank terdekat.

- Pelaku DH: Mengawasi situasi dari kejauhan dan memberi kode kepada rekan-rekannya.

Empat pelaku ganjal mesin ATM berhasil menguras uang korbannya hingga jutaan rupiah. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada.
