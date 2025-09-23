Gudang Rongsokan Dilalap Si Jago Merah, Dipicu Aktivitas Membakar Sampah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gudang milik UD Berkah di Dusun Pandes, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul terbakar pada Senin (22/9).

Gudang barang rongsokan itu dilalap si jago merah sekitar pukul 19.30 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan sekitar pukul 18.00 WIB ayah pemilik gudang membakar sampah di belakang gudang.

Ia lalu pergi meninggalkan lokasi untuk mengambil minuman.

"Selang beberapa saat ia mendengar suara ledakan dari ruang bagian belakang dan melihat kobaran api," katanya.

Api tersebut mulai menjalar ke seluruh bagian bangunan.

Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan korban api.

"Kerugian materiel ditaksir kurang lebih Rp 150 juta, sementara diduga tidak ada korban jiwa," ujarnya.