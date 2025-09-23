Vet Fun Run UGM, Lari Santai Bareng Hewan Kesayangan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 600 pelari berpartisipasi dalam Vet Fun Run & Pet Show 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (19/9).
Vet Fun Run UGM merupakan lari santai bersama hewan kesayangan dalam rangka memeriahkan perayaan Dies Natalis ke-78 Fakultas Kedokteran Hewan UGM.
Vet Fun Run dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rute 2K, 3K dan 5K.
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM Teguh Budipitojo mengatakan bahwa tujuan acara ini untuk menyatukan hobi lari bersama hewan peliharaan.
“Pada dies natalis kali ini, mereka difasilitasi untuk bersama-sama bergembira,” ujar Teguh.
Dia berharap kegiatan serupa bisa digelar setiap tahun. Salah satu peserta Vet Fun Run UGM April mengaku antusias mengikuti kegiatan ini.
“Saya merasa tenang karena selain mereka sudah terbiasa ikut saya lari, di sini juga ada fasilitas pemeriksaan dan konsultasi kesehatan hewan gratis,” kata April.
Event ini juga dimeriahkan dengan kegiatan senam bersama, pembagian doorprize dan pet show. (mcr25/jpnn)
