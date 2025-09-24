Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 24 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (24/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan

Lokasi Pekerjaan : JL. CENDRAWASIH, DEMANGAN, OLIFANT School, JL. ADISUCIPTO, HOTEL SAPHIR, SD MUH. SAPEN, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna Layanan PBPD

Lokasi Pekerjaan : JL. Wiyoro Kidul, Wiyoro Baru, Jl. Gilang Raya dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.30 - 16.30 WIB

Tujuan / keperluan : Perubahan konstruksi & pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : KOWEN, BIBIS, KARANG, TANGKILAN, KRAJAN, MERTOSUTAN, BRONGKOL,SEMBUH WETAN, KLUWIH, GANCAHAN, REWULU, REWULU KULON, JETIS PRENGGAN, NYAMPLUNG LOR, PERUM GRAHA INDAH SEJAHTERA, PERUM GRIYA PESONA SIDOARUM dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.