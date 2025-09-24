JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Daftar Pemicu Kebakaran di Bantul

Daftar Pemicu Kebakaran di Bantul

Rabu, 24 September 2025 – 16:00 WIB
Daftar Pemicu Kebakaran di Bantul - JPNN.com Jogja
Kebakaran gudang tas di Bantul pada Sabtu (10/5). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Korsleting listrik dan aktivitas membakar sampah menjadi penyebab utama kebakaran di Kabupaten Bantul sepanjang tahun ini.

Selain itu, kebocoran gas elpiji dan kelalaian manusia juga menyumbang angka yang signifikan dalam total 155 insiden kebakaran yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) BPBD Bantul hingga 24 September.

Berdasarkan data Damkarmat BPBD Bantul, sebaran penyebab dari 155 kejadian kebakaran di wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

Baca Juga:

- Korsleting listrik: 51 kejadian

- Membakar sampah dan barang bekas: 29 kejadian

- Kebocoran gas elpiji: 27 kejadian

Baca Juga:

- Kelalaian: 27 kejadian

- Faktor kesengajaan: 4 kejadian

Kebakaran di Kabupaten Bantul sebagian besar dipicu oleh tiga hal, yaitu korsleting listrik, membakar sampah dan ledakan gas elpiji.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kebakaran jogja kebakaran Bantul daftar penyebab kebakaran penyebab kebakaran korsleting listrik membakar sampah gas elpiji

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU