Daftar Pemicu Kebakaran di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Korsleting listrik dan aktivitas membakar sampah menjadi penyebab utama kebakaran di Kabupaten Bantul sepanjang tahun ini.

Selain itu, kebocoran gas elpiji dan kelalaian manusia juga menyumbang angka yang signifikan dalam total 155 insiden kebakaran yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) BPBD Bantul hingga 24 September.

Berdasarkan data Damkarmat BPBD Bantul, sebaran penyebab dari 155 kejadian kebakaran di wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- Korsleting listrik: 51 kejadian

- Membakar sampah dan barang bekas: 29 kejadian

- Kebocoran gas elpiji: 27 kejadian

- Kelalaian: 27 kejadian

- Faktor kesengajaan: 4 kejadian