Pemkab Bantul Buka 6 Formasi Jabatan Eselon II, Ini Syaratnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul membuka seleksi terbuka untuk mengisi enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II.

Untuk pertama kalinya, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan melalui aplikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memastikan proses berjalan lebih tertata.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul Isa Budi Hartomo mengatakan bahwa pendaftaran dibuka mulai 22 September hingga 6 Oktober 2025.

"Dengan pendaftaran melalui aplikasi BKN ini, semua menjadi lebih tertata," kata Isa di Bantul, Rabu (24/9).

Keenam jabatan setingkat kepala dinas yang kosong dan dilelang ini sebelumnya hanya diisi oleh pelaksana tugas karena pimpinan sebelumnya terkena rotasi jabatan.

Berikut adalah keenam formasi tersebut:

1. Kepala BKPSDM.

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).