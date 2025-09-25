Rumah Suparman Terbakar, Diduga karena Kebocoran Gas Elpiji

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rumah di Singosaren, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Selasa (23/9).

Kebakaran rumah milik Suparman itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa kebakaran diduga karena kebocoran gas dari regulator.

"Korban sedang menghidupkan kompor tiba-tiba api menyambar," katanya, Rabu (24/9).

Seketika api pun merembet ke barang-barang yang mudah terbakar.

"Api juga mengenai kaki kanan pemilik rumah," ujarnya.

Kemudian, petugas damkar tiba di lokasi untuk memadamkan kobaran api hingga berhasil dipadamkan.

Dalam musibah ini, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah.