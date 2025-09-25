Epson Meluncurkan Printer dan Scanner yang Cepat, Hemat Energi, Ramah Lingkungan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson kembali menegaskan komitmennya pada efisiensi dan keberlanjutan dengan meluncurkan lini produk bisnis terbaru untuk tahun ini.

Mengusung tema "Meningkatkan Produktivitas dengan Teknologi Berkelanjutan", Epson memperkenalkan jajaran printer dan pemindai (scanner) yang tidak hanya cepat, tetapi juga hemat energi dan ramah lingkungan.

Produk unggulan yang diluncurkan adalah printer A3 monokrom WorkForce Enterprise AM-M5500 dan printer A3 warna WorkForce Pro EM-C8100/C8101. Keduanya dirancang dengan Teknologi Bebas Panas (Heat-Free Technology) khas Epson yang menjadi kunci keunggulan produk ini.

"EM-C8100/C8101 dan AM-M5500 adalah bukti nyata dedikasi Epson dalam menghadirkan perangkat yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga selaras dengan visi keberlanjutan global," kata Riswin Li, Head of Marketing Epson Indonesia.

Fokus utama dari jajaran printer terbaru ini adalah efisiensi energi dan pengurangan dampak lingkungan.

Dengan Teknologi Bebas Panas, printer bisnis Epson mampu mengurangi konsumsi energi hingga 85 persen dibandingkan dengan printer laser sekelasnya, menggunakan 30 persen material plastik daur ulang dalam pembuatannya, serta meminimalisasi limbah karena memiliki lebih sedikit komponen pengganti sehingga menekan biaya perawatan.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Epson untuk mendukung ekonomi sirkular dan target perusahaan menjadi karbon negatif pada tahun 2050.

Epson WorkForce Enterprise AM-M5500

Printer monokrom A3 ini dirancang untuk pencetakan bervolume tinggi dengan kecepatan cetak mencapai 55 halaman per menit (ppm) dan pemindaian hingga 140 gambar per menit (ipm). Dilengkapi panel sentuh LCD 10,1 inci, printer ini menawarkan performa tinggi dengan konsumsi energi yang rendah.