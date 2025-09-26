Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 26 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat (26/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Mijahan Semanu, Dn. Wukirsari Baleharjo & Dn. Gedangsari Baleharjo, Dn. Selang Wonosari, Dn. Branang Wonosari, Dn. Tawarsari Wonosari, Dn. Purbosari Wonosari, Dn. Pandansari Wonosari, Dn. Jeruksari Wonosari, Dn. Jeruk Kepek, Jl. Pramuka, Jl. Sumarwi, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Kasatrian & Jl. Taman Bhakti, Dn. Jeruk Kepek, Jl. Taman Bhakti & Jl. Jagalan

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan Trafo

Lokasi Pekerjaan : Kweni Panggungharjo, Pr. Sawit Asri Panggungharjo, Pasar Niten Baru, Sawit, Pr. Sewon Regency, Sewon Asri Panggungharjo, Jaranan, Gesikan Panggungahrjo Sewon, Pasar Niten Panggungharjo, Glondong/Winongo Tirtonirmolo, Nyemengan, PDAM Kaliputih Sewon, Monggang Pendowoharjo, Cepit, Bakalan, Winongo, Pr Roto Kenongo Pendowoharjo, Niten Tirtonirmolo, Banyon Pendowoharjo, Pulutan Pendowoharjo dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.