Mantan Kepala Diskominfo Sleman Jadi Tersangka Proyek Pengadaan Internet

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman, berinisial ESP, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Kasus ini terkait pengadaan bandwidth internet dan sewa colocation disaster recovery center (DRC) di Diskominfo Sleman yang diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp 3 miliar.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati DIY Bagus Kurnianto dalam konferensi pers pada Kamis (25/9) mengatakan bahwa ESP telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta selama 20 hari ke depan.

"Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY telah menaikkan status saksi menjadi tersangka dan telah melakukan penahanan terhadap ESP," ujar Bagus.

Modus Penambahan Anggaran

Menurut penyidik, modus korupsi ini dilakukan melalui dua proyek utama.

Pertama, tersangka ESP selaku Kepala Diskominfo Sleman saat itu diduga menambah langganan bandwidth internet melalui penyedia ketiga (ISP-3) sejak November 2022 hingga 2024 tanpa melalui kajian.

Padahal, kebutuhan bandwidth dinas sebenarnya telah tercukupi dari dua penyedia sebelumnya.

Anggaran senilai Rp 3,9 miliar pun dibayarkan untuk ISP-3 yang dinilai tidak diperlukan.