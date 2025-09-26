Kejati DIY Didesak Ungkap Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Pengadaan Internet

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bandwidth internet senilai Rp 3 miliar yang menjerat eks Kepala Dinas Kominfo Sleman berinisial ESP.

ESP sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kelasa IIA Yogyakarta.

Menurut Deputi Pengaduan Masyarakat JCW Baharuddin Kamba, pengadaan bandwidth internet di Dinas Kominfo Sleman berlangsung pada 2022 hingga 2024, termasuk juga penyewaan colocation DRC pada periode 2023 sampai 2025.

ESP saat itu menjabat sebagai pelaksana anggaran pengadaan bandwidth internet untuk Kabupaten Sleman pada 2023–2025.

JCW mengapresiasi langkah Kejati DIY yang telah menetapkan dan menahan tersangka ESP, tetapi menegaskan bahwa penyidikan jangan berhenti pada satu tersangka saja.

"Kasus ini sangat kompleks dan mustahil hanya melibatkan satu orang. ESP hanyalah satu simpul aktor. Pasti ada keterlibatan pihak lain yang perlu dibongkar," kata Kamba dalam keterangannya kepada jurnalis di Yogyakarta, Kamis (25/9).

Menurut Kamba, penting bagi Kejati DIY untuk menggali dan mengejar petunjuk yang mengarah kepada pelaku lain agar kasus ini dapat terungkap secara menyeluruh.

"Supaya keterlibatan pihak lain dalam pengadaan barang dan jasa berupa bandwidth internet di Bumi Sembada bisa terbuka lebar," tegasnya.