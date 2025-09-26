JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Honorer di Jogja Mengundurkan Diri Sebagai Calon PPPK Paruh Waktu

Honorer di Jogja Mengundurkan Diri Sebagai Calon PPPK Paruh Waktu

Jumat, 26 September 2025 – 13:15 WIB
Honorer di Jogja Mengundurkan Diri Sebagai Calon PPPK Paruh Waktu - JPNN.com Jogja
ILustrasi - Pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda. Foto: Ilustrasi/ANTARA FOTO/ Nova Wahyudi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Proses perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu telah memasuki masa pengisian daftar riwayat hidup (DRH).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BKPSDM Kota Yogyakarta Andriana Widiantari mengatakan pemerintah pusat memberikan perpanjangan waktu hingga 27 September bagi para calon PPPK paruh waktu untuk mengisi DRH.

Penyesuaian jadwal tersebut tertuang dalam surat 14120/B-KS.04.01/SD/D/2025 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara. 

Baca Juga:

Menurut Andriana, hingga saat ini terdapat beberapa honorer yang mengundurkan diri.

"Dari 1.269 calon PPPK paruh waktu, ada dua yang mengundurkan diri," kata Andriana, Jumat (26/9).

Ia pun mengungkapkan alasan dua honorer yang memutuskan mengundurkan diri. 

Baca Juga:

"Satu orang berkeinginan tetap menjadi pegawai BLUD. Satu lagi karena alasan keluarga," katanya.

Selain di Kota Yogyakarta, empat honorer di Kabupaten Kulon Progo ada kemungkinan mengundurkan diri.

Beberapa tenaga honorer mengundurkan diri sebagai calon PPPK paruh waktu di tengah proses pengisian daftar riwayat hidup.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PPPK PPPK paruh waktu Jogja asn jogja PNS PNS Jogja bkpsdm

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU