Honorer di Jogja Mengundurkan Diri Sebagai Calon PPPK Paruh Waktu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Proses perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu telah memasuki masa pengisian daftar riwayat hidup (DRH).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BKPSDM Kota Yogyakarta Andriana Widiantari mengatakan pemerintah pusat memberikan perpanjangan waktu hingga 27 September bagi para calon PPPK paruh waktu untuk mengisi DRH.

Penyesuaian jadwal tersebut tertuang dalam surat 14120/B-KS.04.01/SD/D/2025 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara.

Menurut Andriana, hingga saat ini terdapat beberapa honorer yang mengundurkan diri.

"Dari 1.269 calon PPPK paruh waktu, ada dua yang mengundurkan diri," kata Andriana, Jumat (26/9).

Ia pun mengungkapkan alasan dua honorer yang memutuskan mengundurkan diri.

"Satu orang berkeinginan tetap menjadi pegawai BLUD. Satu lagi karena alasan keluarga," katanya.

Selain di Kota Yogyakarta, empat honorer di Kabupaten Kulon Progo ada kemungkinan mengundurkan diri.