MBG Perlu Banyak Pembenahan Agar Keracunan Massal Tak Terulang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah mendapat sorotan tajam.

Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM Sri Raharjo menilai letak persoalan karena lemahnya pengawasan.

Selain itu, target siswa yang ingin disasar program MBG jadi biang kerok banyaknya kasus keracunan massal

“Jika siswa yang ditargetkan makin banyak, jumlah SPPG makin hari juga makin banyak, tetapi pengawasannya tetap lemah. Hal ini relevan dengan kasus keracunan yang meningkat," katanya, Jumat (26/9).

Dia menganggap target 80 juta siswa yang disasar program MBG sangat berburu-buru.

Pemerintah diminta untuk lebih mengutamakan kualitas dan keamanan pangan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa orang tua atau sekolah seharusnya memiliki hak bersikap dalam program MBG.

“Jika mereka merasa program belum siap, mereka bisa menolak dan tidak bisa dipidanakan,” katanya.