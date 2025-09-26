8 Orang Honorer di Bantul Mundur sebagai Calon PPPK Paruh Waktu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah honorer di Kabupaten Bantul mengundurkan diri sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kabupaten Bantul sendiri sebelumnya mengusulkan 3.248 calon PPPK paruh waktu.

Proses rekrutmen PPPK paruh waktu saat ini sedang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup (DRH).

Baca Juga: Honorer di Jogja Mengundurkan Diri Sebagai Calon PPPK Paruh Waktu

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul Triyanto mengungkapkan jumlah honorer yang mengundurkan diri.

"Jumlah nonASN yang diusulkan sebagai PPPK paruh waktu sebanyak 3.248. Yang belum mengisi DRH 27 orang dan mengundurkan diri delapan orang," kata Triyanto.

Menurutnya, alasan honorer mundur karena alasan sudah bekerja di sektor swasta dan pindah domisili.

Baca Juga: Plus Minus Perekrutan PPPK Paruh Waktu

Meskipun memilih mengundurkan diri, Triyanto mengatakan tidak ada konsekuensi bagi mereka.

"Konsekuensinya hanya tidak diangkat menjadi PPPK paruh waktu," ujarnya.