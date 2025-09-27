Ibu-Ibu di Jogja Kompak Turun ke Jalan, Bawa Panci untuk Memprotes MBG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah ibu-ibu di Yogyakarta turun ke jalan memprotes program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bundaran UGM pada Jumat (26/9).

Uniknya dalam aksinya, ibu-ibu membawa peralatan masak berupa panci.

Mereka menyuarakan kekhawatiran terkait maraknya kasus siswa yang keracunan setelah menyantap makanan program MBG.

Selain itu, mereka menyoroti anggaran triliunan rupiah untuk program MBG yang justru menimbulkan kekhawatiran terhadap orang tua dan para siswa.

Peserta aksi Wasingatu Zakiyah mengatakan gerakan ini muncul dari keresahan yang sama dari para orang tua.

"Kami tidak bisa diam. Kami para ibu-ibu ini akan menjadi garda terdepan dalam persoalan ini," kata Direktur Caksana Institute tersebut.

Menurutnya, program MBG memakan anggaran sangat besar, tetapi justru masih banyak kekurangannya.

"Harus disetop dulu. Jangan karena janji politik kita mengorbankan anggaran dan anak-anak bangsa," katanya.