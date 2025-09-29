Aktivis Jogja Paul Ditangkap dan Dibawa ke Surabaya, LBH: Polisi Sewenang-wenang

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 06:52 WIB
Polda Jawa Timur menangkap Paul di Yogyakarta. Foto: IG/@lbhyogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aktivis asal Yogyakarta Muhammad Fakhurrozi atau Paul ditangkap anggota Polda Jawa Timur pada Sabtu sore (27/9).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Habibus Shalihin mengatakan kronologi penangkapan paksa tersebut bermula pada pukul 14.30 WIB.

Paul dijemput di kediamannya di Yogyakarta oleh puluhan orang tidak berseragam yang mengaku dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

"Saat itu, tidak ada penjelasan mengenai dasar hukum penangkapan. Aparat langsung menyita puluhan buku dan perangkat elektronik milik Paul," kata Habibus dalam keterangannya kepada jurnalis.

Setelah ditangkap, Paul tidak langsung dibawa ke Jawa Timur, tetapi sempat dibawa ke Polda DIY.

Baru sekitar pukul 17.00 WIB, ia dipindahkan ke Polda Jatim tanpa didampingi oleh keluarga maupun penasihat hukum.

"Selama perjalanan inilah, menurut pengakuan Paul, aparat sudah melakukan interogasi awal," tambah Habibus.

Setibanya di Polda Jatim sekitar pukul 22.10 WIB, tim hukum dari YLBHI-LBH Surabaya yang ditunjuk Paul baru bisa menemuinya pada pukul 23.05 WIB.

Aktivis asal Jogja Muhammad Fakhurrozi atau Paul ditangkap polisi pada Sabtu sore, kemudian dibawa ke Jawa Timur. LBH menilai polisi sewenang-wenang.
